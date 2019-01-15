Кононов рассказал о конкуренции в обороне "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что на позицию правого флангового защитника в команде претендует сразу несколько игроков. 52-летний специалист добавил, что нападающий Педро Роша хорошо работает во время первого сбора.

- Не сказал бы, что на позиции правого защитника у нас есть один Рассказов, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - У нас также есть Комбаров и Айртон. Они могут играть и справа. Айртон показал на тренировках, что он там чувствует себя уверенно. Если надо, у нас и Зобнин может сыграть правого защитника. Мы можем временно кого-то поставить на эту позицию. У нас серьезная конкуренция. Я вижу и также планирую кого-то из атакующих игроков, возможно, перевести в линию защиты. Это нормальная практика.

Роша проводит хороший сбор, как и все остальные игроки. Футболист атаки должен иметь достаточно голевых моментов. Если он их использует, то это радует. В тренировочных матчах, где были игры с большими и малыми воротами, мы отрабатывали завершение. Игроки атаки обязаны использовать свои моменты. Не хотел бы пока делать выводы. Но то, что Роша достаточно хорошо работает, это факт. С хорошим настроением. Хотел бы, чтобы он дальше продолжал работать над собой.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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