Кононов после матча "Арсенал" - "Анжи" заговорил о своем видении футбола. Получилось - как на лекции

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0) по просьбе пресс-службы оружейников говорил исключительно об игре - вопрос о переходе в "Спартак" не поднимался. При этом специалист еще раз рассказал о своей философии.

- Когда я не работал еще после "Ахмата", у меня была лекция в Питере с тренерами, - заметил Кононов по ходу общения с местными журналистами. - И там был вопрос: "Вот вы говорите про футбол, который в большей степени атакующий, чем оборонительный, на контратаках. Хорошо, взяли бы вы команду без серьезных футболистов, как вы будете играть?" На это я ответил: моя философия, как тренера, такая - я все равно буду пытаться играть в футбол, который вижу и который будет радовать болельщиков, футболистов. Да, он сложный, он непростой. Приходит иногда футболист, который не знает, как играть - начиная от вратаря, в пас, сохранять мяч. Но я тренер, хочу этому обучить.

Хочу, чтобы футбол был так построен. И для меня лучше, проигрывая, уступать таким образом. Например, как в матчах с ЦСКА, "Локомотивом", кому мы еще проиграли. Я хотя бы от этого буду получать удовольствие, что мы играем в футбол, а не стоим сзади и получаем такие же мячи. Может, другой думает иначе. Мы разные, у каждого свой футбол в голове. У меня - такой. (Артем Агапов)

Как ранее сообщал "СЭ", матч с "Анжи" станет для Кононова последним во главе "Арсенала" и в ближайшее время он будет назначен главным тренером "Спартака". Тульский и московский клубы подписали соглашение, регулирующее порядок перехода специалиста и его штаба. Он подпишет контракт с красно-белыми до конца текущего сезона и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных. После игры с "Анжи" специалист на стадионе тепло попрощался с болельщиками "Арсенала".

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