Конкурс прогнозистов РФПЛ. Рабинер уступил Чебану

В 20-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии Илья Чебану и обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.

И снова победил специалист, на этот раз с минимальным преимуществом. Чебану угадал точный счет матча "Зенит" – "Арсенал" (2:0) и две разности. Рабинер также предсказал точный счет матча "Анжи" – "Оренбург" (1:0), одну разность и один исход.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.