Конкурс прогнозистов РФПЛ. Рабинер уступил Чебану

В 20-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии Илья Чебану и обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.
И снова победил специалист, на этот раз с минимальным преимуществом. Чебану угадал точный счет матча "Зенит" – "Арсенал" (2:0) и две разности. Рабинер также предсказал точный счет матча "Анжи" – "Оренбург" (1:0), одну разность и один исход.
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20-й тур
|
Специалист
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Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Чебану
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Рабинер
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1:1 – 0 очков
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1:0 – 3 очка
|
0:2 – 0 очков
|
0:2 – 0 очков
|
2:1 – 2 очка
|
0:0 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
0:0 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
1:1 – 2 очка
|
2:0 – 3 очка
|
3:0 – 1 очко
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Итого
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7 очков
|
6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
ZL
Ну и нет ничего удивительного в том, что совершенно не разбирающийся в футболе репортёр уступил простому чабану.
21:17