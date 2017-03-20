20:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ
Газета № 7297 от 21.03.2017

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Рабинер уступил Чебану

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В 20-м туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии Илья Чебану и обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.

И снова победил специалист, на этот раз с минимальным преимуществом. Чебану угадал точный счет матча "Зенит" – "Арсенал" (2:0) и две разности. Рабинер также предсказал точный счет матча "Анжи" – "Оренбург" (1:0), одну разность и один исход.

20-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Чебану

Рабинер

АНЖИ – ОРЕНБУРГ – 1:0

1:1 – 0 очков

1:0 – 3 очка

ТОМЬ – АМКАР – 1:0

0:2 – 0 очков

0:2 – 0 очков

УРАЛ – РУБИН – 1:0

2:1 – 2 очка

0:0 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 1:1

2:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – РОСТОВ – 0:0

1:0 – 0 очков

1:0 – 0 очков

ТЕРЕК – ЦСКА – 0:1

1:0 – 0 очков

0:0 – 0 очков

КРАСНОДАР – УФА – 0:0

1:1 – 2 очка

1:1 – 2 очка

ЗЕНИТ – АРСЕНАЛ – 2:0

2:0 – 3 очка

3:0 – 1 очко

Итого

7 очков

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ZL

Ну и нет ничего удивительного в том, что совершенно не разбирающийся в футболе репортёр уступил простому чабану.

21:17

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