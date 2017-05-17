Комбаров не попал в заявку "Арсенала" на матч с "Амкаром"

Стали известны составы "Арсенала" и "Амкара" на матч 29-го тура чемпионата России. Капитан туляков Кирилл Комбаров не попал в заявку на игру. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Арсенал": Габулов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Григалава, Александров, Горбатенко, Бурчану, Максимов, Думбья, Шевченко.

Запасные - Левашов, Березин, Ершов, Денисов, Иванов, Вергара, Власов, Бехрамов, Стеклов, Буранов, Аджоев, Расич.

"Амкар": Хомич, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Йовичич, Идову, Гол, Комолов, Гасилин, Бодул,

Запасные - Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Гиголаев, Костюков, Баланович, Салугин, Прокофьев, Гооге.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.