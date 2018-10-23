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Кокорин и Мамаев тренируются в СИЗО, но играть в футбол не смогут. И вот почему

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не смогут заниматься футболом в СИЗО.

Они не могут играть в футбол, поскольку футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет, - приводит RT слова Мельникова. - Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключенных хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в "Бутырке", и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

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https://russian.rt.com/sport/news/566710-kokorin-mamaev-futbol-sizo

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