Клаудио Маркизио: "Рибалта сразу убедил меня перейти в "Зенит"

Полузащитник Клаудио Маркизио перед вылетом в Санкт-Петербург пообщался с коллегами из Sky Sport. 32-летний игрок на правах свобоного агента перешел в "Зенит", подписав двухлетний контракт.

"Мне посчастливилось знать Хавьера Рибалту, который сразу убедил меня. Теперь мне нужно добраться до Санкт-Петербурга и познакомиться с тренером и командой и поблагодарить их за предоставленную возможность. Я надеюсь играть за "Зенит" также хорошо, как команда начала сезон.



Я хорошо осведомлен о новой команде: она хорошо укомплектована, есть игроки, которых я уже знаю. Рибалта убедил меня сразу же. "Зенит" хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение", - сказал Маркизио.

Маркизио на частном самолете вылетел в Санкт-Петербург

Хавьер Рибалта: "Маркизио добавит "Зениту" менталитета победителя"