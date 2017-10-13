Кирилл Панченко: "Первый реабилитационный период завершен, теперь на стадион болеть за "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, что завершил первый реабилитационный период после травмы. Он также призвал болельщиков поддержать бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск".

Напомним, 27-летний Панченко получил травму передней крестообразной связки колена 15 сентября в матче 10-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:1). Ожидается, что он вернется к началу весенней части чемпионата России.

"Первый реабилитационный период в клинике "Вилла Стюарт" завершен. Огромное спасибо всем физиотерапевтам и врачам! Вы профессионалы своего дела! Теперь домой... Завтра все на стадион болеть за наших. Удачи, братья, нам всем", – написал в Инстаграме Панченко.

Матч "Динамо" – "СКА-Хабаровск" пройдет 14 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.