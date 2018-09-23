Кирилл Набабкин: "Ничья не по делу, ЦСКА выглядел лучше"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что армейцы заслуживали победу в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1). По словам игрока, красно-белые в первом тайме создали только один момент, с которого и удалось забить гол.

- Мы должны были выигрывать. Ничья не по делу. Мы выглядели лучше, - сказал Набабкин в эфире "Матч премьер". - У них в первом тайме был один стандарт, с которого они и забили. А так мы контролировали матч, могли забить второй гол, но чуть-чуть не хватило. Удачки немного не хватало, может, замедляли где-то, где нужно было сыграть порезче.

- Сегодня вам приходилось менять амплуа.

- Это нормально, мы же все отрабатываем на тренировках. Надеемся с каждой игрой прибавлять.