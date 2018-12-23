Киевское "Динамо" убрало из фан-шопа сувениры со свиньями. Все из-за "Спартака"

Фан-шоп киевского "Динамо" снял с продажи сувениры со свиньями - символами 2019 года. Болельщики были недовольны тем, что эти животные ассоциируются со "Спартаком".

Ранее в продаже были брелки и магниты со свиньями. Позднее в Фейсбуке фан-шопа киевлян опубликовано заявление о том, что эти товары продаваться не будут.

- Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю, - говорится в сообщении. - Как известно, 2019-й год будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа. К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака". Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком", или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию.

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