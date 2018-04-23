КДК получил документы по нецензурной брани президента "Анжи" и готовится передать их главе РФС

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что орган получил документы по поводу нецензурной брани президента "Анжи" Османа Кадиева после матча 27-го тура премьер-лиги с "Уралом" (0:1). В эфир телеканала "Наш футбол" попали бранные слова главы махачкалинцев, когда флэш-интервью давал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

– Мы получили документы и от ДСИ, и от РФПЛ – протокол и рапорт по матчу "Анжи" – "Урал", – сказал Григорьянц. – В данном случае идет речь о поведении президента клуба Кадиева, но поскольку он не является лицом, которое входит в заявку на матч, то здесь нет нашей юрисдикции. И в ближайшее время КДК передаст соответствующие документы исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву с целью возбуждения дела в Комитете по этике.

Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: "Ты что, "вне игры" не видел?" (Андрей СИЗЯКИН)