Казанцы просят Попова вернуться в Казань

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов прогулялся недалеко от гостиницы в преддверии матча с "Рубином". Пока болгарин шел от отеля до ЦУМа с ним успели сфотографировались несколько болельщиков "Рубина". Казанцы попросили полузащитника вернуться в "Рубин", сам Попов ничего не ответил, лишь пожав всем руки.

Напомним, что болгарский полузащитник отыграл всю вторую часть прошлого сезона в составе "Рубина".



Матч "Рубин" – "Спартак" пройдет на "Казань-Арене" в понедельник, 29 октября. Начало – в 20.30. (Артур Еникеев).

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)