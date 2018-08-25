Каррера - об эффективных стандартах "Спартака": "В прошлом сезоне тоже отрабатывали, но не получалось"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Динамо" в матче пятого тура российской премьер-лиги рассказал, кто в тренерском штабе команды отвечает в стандартные положения. Красно-белые все 5 голов в нынешнем турнире забили именно со стандартов.

- Схема 4-3-3 начинает приносить плоды? Сегодня "Спартак" провел более цельный футбол по ней.

- Потихоньку у нас получается то, что мы отрабатываем на тренировках. Но нужно уметь это выполнять все 90 минут, до самого конца.

- Почему справа угловые подает Самедов, а слева – Промес?

- Мы так это отрабатываем на тренировках. Я иногда ночью просыпаюсь – и думаю о подобном (улыбается). Шутка. Нет никаких объяснений – просто мы отрабатываем это на тренировках.

- Кому из тренеров стоит низко поклониться за наработку "стандартов" в этом сезоне? Как его зовут?

- Мы! Все мы! Я и мой штаб. Мы вместе изучаем соперников и стараемся понять, что делать, а что – нет.

- Где же это было в прошлом сезоне?

- Мы тоже отрабатывали, но не получалось. А сейчас получается. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" может забивать только так