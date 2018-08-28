Каррера назвал любимый предмет в школе. Ответ вас удивит

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в школе любил физкультуру.

- Любимый предмет в школе? Физкультура, - сказал 54-летний специалист в интервью клубной пресс-службе.

🔴⚪️🔝 "Топ-10. О себе". Массимо Каррера



Игроки и тренеры #Спартак’а расскажут вам о своих интересах и предпочтениях в новой рубрике "Топ-10. О себе".



😉 Открывает ее главный тренер красно-белых Массимо Каррера.



Какие из его ответов войдут в вашу "десятку"? 😎 pic.twitter.com/hd7LfnZ3Oh – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 августа 2018 г.

Он также заявил, что любит все жанры, кроме рока, в ответ на вопрос о музыкальных предпочтениях.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок.

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