Каррера назвал любимый предмет в школе. Ответ вас удивит

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в школе любил физкультуру.
- Любимый предмет в школе? Физкультура, - сказал 54-летний специалист в интервью клубной пресс-службе.
🔴⚪️🔝 "Топ-10. О себе". Массимо Каррера– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 августа 2018 г.
Игроки и тренеры #Спартак’а расскажут вам о своих интересах и предпочтениях в новой рубрике "Топ-10. О себе".
😉 Открывает ее главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Какие из его ответов войдут в вашу "десятку"? 😎 pic.twitter.com/hd7LfnZ3Oh
Он также заявил, что любит все жанры, кроме рока, в ответ на вопрос о музыкальных предпочтениях.
Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок.