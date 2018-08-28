17:21 | Футбол — РПЛ

Каррера назвал любимый предмет в школе. Ответ вас удивит


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что в школе любил физкультуру.

- Любимый предмет в школе? Физкультура, - сказал 54-летний специалист в интервью клубной пресс-службе. 

Он также заявил, что любит все жанры, кроме рока, в ответ на вопрос о музыкальных предпочтениях. 

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок.

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