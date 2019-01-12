Карпин - Паршивлюку: "Еще раз так сделаешь на своей половине - присядешь надолго"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пригрозил защитнику команды Сергею Паршивлюку, увлекшемуся обводкой во время одного из последних матчей команды.

Паршивлюку удалось обвести нескольких игроков на чужой половине поля, сохранив при этом мяч и отдав его партнеру. Правда, технику игрока Карпин не оценил.

- Серёженька, ещё раз так сделаешь на своей половине поля – присядешь надолго!, - написал Карпин в комментариях к видео.

После 17 туров чемпионата России "Ростов" идет на седьмом месте, имея в своем активе 24 набранных очка.