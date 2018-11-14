Карпин допускает мысль о возвращении в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что допускает мысль о возвращении в "Спартак" в будущем.

- Возвращение в "Спартак"? Как абстрактную мысль - допускаю, - сказал Карпин в эфире канала "Матч ТВ". - Сейчас? Нет. А в будущем - никогда не говори "никогда". Через десять лет, если выгонят из "Ростова", то почему бы и нет?

Напомним, Карпин был главным тренером "Спартака" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды выигрывали серебряные медали чемпионата России.

19 декабря 2017 года Карпин возглавил "Ростов". В прошлом сезоне дончане заняли 11-е место в премьер-лиге.

После 14 туров "Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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