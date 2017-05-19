Карасев, Мешков, Иванов и Сухой начнут сезон в ФНЛ

Четыре арбитра, работавших на играх чемпионата России-2016/17, как минимум часть следующего сезона проведут в ФНЛ. Понижение в ранге коснется трех рефери ФИФА Сергея Карасева, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, а также Алексея Сухого. Такое решение будет принято на основании положения "О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов", которое утвердил судейский комитет РФС. У всех названных арбитров перебор низких оценок за судейство игр в премьер-лиге.
По-прежнему непонятна дальнейшая судьба Алексея Еськова, судившего игру "Зенит" - "Урал" (2:0). Впоследствии назначения на матчи чемпионата он больше не получал.
Есть вероятность, что завершит карьеру Алексей Николаев. Многое будет зависеть от того, примет ли он предложение занять высокий чиновничий пост. (Александр БОБРОВ)
wasp00000
Platinum1991-------Ботяра опять объявился!
21:59
Свинству Бой!
Баламошка ,баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет- баламошка полупед! ////Сельдяков так-то как бэ не увидел руку комбарика в игре с нами. Ты чушь можешь в своем приюте для неполноценных уборщицам рассказывать.
21:54
Свинству Бой!
О чем я тут много раз писал. При фуфлогонсском с судейством будет полный крах. Этот бывший сексот киношник за пол года уже пробил с ДСИ дно. В 5, а то и в 7 матчах тура есть фатальные ошибки судеек, а порой и не по одной. Как же мясные старались чтобы убрать Иванова. И вот результат их разрушительной деятельности.
21:51
баламошка
Да?! А бомжей Вилкова с Сельдяковым мы никуда не хотим опустить?!
21:50
kwazar312
...почему Вилков не в этой компании,уж он больше Сухого заслуживает такой части...Начали чистить авгиевы конюшни,так чистите уж до конца,а то Вилкова оставляют,значит опять помощь "Зениту"...
21:39
Непорочный как ТИ
карасиов вместе с гинером лучше б в прокуратуре начали. Операция "Чистые руки против грязной свистульки"
21:35