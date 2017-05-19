Карасев, Мешков, Иванов и Сухой начнут сезон в ФНЛ

Четыре арбитра, работавших на играх чемпионата России-2016/17, как минимум часть следующего сезона проведут в ФНЛ. Понижение в ранге коснется трех рефери ФИФА Сергея Карасева, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, а также Алексея Сухого. Такое решение будет принято на основании положения "О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов", которое утвердил судейский комитет РФС. У всех названных арбитров перебор низких оценок за судейство игр в премьер-лиге.

По-прежнему непонятна дальнейшая судьба Алексея Еськова, судившего игру "Зенит" - "Урал" (2:0). Впоследствии назначения на матчи чемпионата он больше не получал.

Есть вероятность, что завершит карьеру Алексей Николаев. Многое будет зависеть от того, примет ли он предложение занять высокий чиновничий пост. (Александр БОБРОВ)