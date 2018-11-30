19:43 | Футбол — РПЛ

Канунников и Полуяхтов не сыграют за "Крылья" в этом году

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Игроки "Крыльев Советов"  Максим Канунников и Владимир Полуяхтов из-за травм больше не сыграют за клуб в 2018 году, информирует официальный сайт самарской команды. На матч 16-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" отправились 22 футболиста.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков после 15 туров. "Оренбург" с 22 баллами располагается на восьмой строчке. 

Оренбург - Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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