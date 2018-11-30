Канунников и Полуяхтов не сыграют за "Крылья" в этом году

Игроки "Крыльев Советов" Максим Канунников и Владимир Полуяхтов из-за травм больше не сыграют за клуб в 2018 году, информирует официальный сайт самарской команды. На матч 16-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" отправились 22 футболиста.

"Крылья Советов" прибыли в Оренбургhttps://t.co/QFpRiyk96L – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 30 ноября 2018 г.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков после 15 туров. "Оренбург" с 22 баллами располагается на восьмой строчке.

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