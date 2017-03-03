Калачев вышел в лидеры по количеству голевых передач в текущем сезоне в премьер-лиге

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев сделал в матче 18-го тура чемпионата России с "Томью" (6:0) три результативные передачи и вышел на первое место в списке ассистентов премьер-лиги-2016/17. На счету белорусского полузащитника восемь передач в 15 матчах.
Всего на счету Калачева теперь значатся 62 передачи в матчах чемпионата России. Из выходивших на поле в нынешнем сезоне игроков белоруса опережают только Алан Дзагоев (79) и Александр Самедов (76). (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты чемпионата России-2016/17
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Передачи
|
Тимофей КАЛАЧЕВ
|
Ростов
|
15
|
8
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ
|
Локомотив
|
9
|
7
|
Квинси ПРОМЕС
|
Спартак
|
14
|
7
|
Дмитрий ПОЛОЗ
|
Ростов
|
14
|
6
|
Олег ШАТОВ
|
Зенит
|
10
|
5
igor.kuhta
красава. И возраст не помеха. Пашет за двоих.
21:55