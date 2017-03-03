21:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Калачев вышел в лидеры по количеству голевых передач в текущем сезоне в премьер-лиге

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев сделал в матче 18-го тура чемпионата России с "Томью" (6:0) три результативные передачи и вышел на первое место в списке ассистентов премьер-лиги-2016/17. На счету белорусского полузащитника восемь передач в 15 матчах.

Всего на счету Калачева теперь значатся 62 передачи в матчах чемпионата России. Из выходивших на поле в нынешнем сезоне игроков белоруса опережают только Алан Дзагоев (79) и Александр Самедов (76). (Кирилл БУРДАКОВ)
 

Лучшие ассистенты чемпионата России-2016/17

Игрок

Клуб

Матчи

Передачи

Тимофей КАЛАЧЕВ

Ростов

15

8

Мануэл ФЕРНАНДЕШ

Локомотив

9

7

Квинси ПРОМЕС

Спартак

14

7

Дмитрий ПОЛОЗ

Ростов

14

6

Олег ШАТОВ

Зенит

10

5
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igor.kuhta

красава. И возраст не помеха. Пашет за двоих.

21:55

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