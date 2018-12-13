21:00 | Футбол — РПЛ

Как голосовал Фурсенко при определении лучшего игрока РПЛ

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Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России  Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко при определении победителя на первое место поставил полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. В пятерку лучших он также включил Артема Дзюбу ("Зенит"), Мариу Фернандеса (ЦСКА), Далера Кузяева и Андрея Лунева (оба – "Зенит").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!

 

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