Как Глушакову вернуть поддержку фанатов? Отвечает Джикия

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил свое мнение по поводу ситуации с капитаном команды Денисом Глушаковым. Хавбек был переведен в дубль бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой за лайк сообщения с критикой специалиста. После увольнения Карреры исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо вернул Глушакова в основу.

- Всей командой подошли и попытались донести, что не стоит из-за этого так резко реагировать, - цитирует еженедельник "Футбол" Джикию. - Может, есть другой вариант наказания – тот же штраф или что-то еще? Но, с другой стороны, понятна и позиция Массимо. Все прекрасно знают, какие слова были в том стихотворении. И когда человек, который каждый день с тобой находится, "лайкает" это, тем самым выражая поддержку сказанному… Конечно, Массимо стало это неприятно. У него была своя сторона, а мы, как футболисты, конечно, хотели поддержать ребят.

– Было видно, что тренер обижен?

– Когда ты с человеком каждый день проводишь, ешь за одним столом, а он на всю страну… Но ребята искренне говорили, что это просто машинальное, автоматическое действие было – раз, нажали, не вдаваясь, что там написано, и все. Я верю, что так и было. У меня лично тоже такое случалось, что я поставлю "лайк", если понравилась фотография. Теперь читаю все.

– Денис Глушаков был единственным футболистом, который не пришел на прощальный ужин Карреры?

– Да.

– Сейчас большинство болельщиков настроены негативно по отношению к Глушакову. Если бы вы оказались на его месте, что бы вы сделали, чтобы вернуть поддержку трибун?

– У Дениса сейчас непростая ситуация. Единственное, что он может сделать и что сделал бы я, если бы, не дай бог, оказался в такой жизненной ситуации, это просто работать. Выходить на поле и заново, с нуля, показать то, что он умеет. Этого хочется и Денису пожелать в первую очередь. Разумеется, нелегко забыть о негативе. Потому что для болельщиков важен конечный результат, чтобы "Спартак" был наверху. Происходить может все что угодно, но для тех, кому небезразличен "Спартак", самое главное – результат, и чем быстрее он начнет приносить пользу, тем все быстрее наладится!