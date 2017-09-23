Кацаев вывел "Анжи" вперед в матче со "Спартаком", трибуны освистали красно-белых

Полузащитник "Анжи" Адлан Кацаев вывел свою команду вперед в матче 11-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 78-й минуте гости убежали в контратаку, хавбек вышел один на один с Артемом Ребровым и поразил ближний верхний угол его ворот. Счет стал 2:1 в пользу махачкалинцев, причем сравняли они его лишь за четыре минуты до этого. После гола Кацаева трибуны освистали красно-белых.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"