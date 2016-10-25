"Известия": Таски покинет "Спартак" зимой

Защитник "Спартака" Сердар Таски прикладывает максимум усилий, для того чтобы покинуть клуб в ближайшее время, сообщают "Известия". При помощи своих официальных представителей 29-летний футболист занялся активным поиском новой команды. Всяческую поддержку в этом ему оказывает и столичный клуб, селекционная служба которого предлагает услуги опытного защитника всем, кому мог бы быть интересен этот трансфер.

Сообщается, что сегодня интерес к Таски проявляют несколько немецких и турецких команд. Ни один из клубов, заинтересованных в переходе немецкого защитника, не готов удовлетворить его высокие финансовые запросы, однако сам футболист готов пойти на понижение в зарплате ради скорейшего отъезда из России.

В сезоне-2016/17 Таски принял участие в пяти матчах красно-белых в чемпионате России. Однако его появление на поле было вызвано прежде всего кадровыми проблемами в защитной линии московского клуба, а также соображениями повышения трансферной стоимости игрока.

Рыночная стоимость Сердара Таски, по данным экспертов, составляет около 4 миллионов евро, а его контракт со "Спартаком" действителен до середины 2017 года.