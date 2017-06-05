Измайлов стал заместителем председателя совета директоров "Спартака"

На прошедшем совете директоров "Спартака" было принято решение об изменении его состава. Как и предполагал "СЭ", Наиль Измайлов официально стал заместителем председателя совета директоров клуба. Он сменил на этой должности Александра Жиркова.

Измайлов работает в "Спартаке" с 2013 года, ранее он занимал должность вице-президента.

После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 выглядит следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

Кто такой Наиль Измайлов. Факты о заместителе Леонида Федуна в "Спартаке"