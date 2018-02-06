Ивелин Попов: "Ханни? Конкуренция меня никогда не смущала"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" признался, что у него нет проблем с главным тренером команды Массимо Каррерой. Также он отметил, что его не смущает конкуренция с новичком команды Софьян Ханни​.

– Причина обилия слухов понятна: осенью вы играли нечасто. Почему так?

– Говорят, что я не получаю достаточно игрового времени и хочу уйти. Конечно, я как человек, который провел 73 матча за сборную Болгарии, желаю играть в клубе больше. И любой профессионал этого хочет. Но это зависит не только от меня. Решает тренерский штаб. Я должен выполнять свою работу, тренироваться. И крепко хвататься за шанс, когда он появляется.

– А покупка Ханни не стала для вас "звоночком"?

– Конкуренция меня никогда не смущала. Буду ждать шанса. И прекрасно знаю, на что способен. Верю в свои силы.

– В футбольных кругах ходит слух: перед последним матче того года с ЦСКА Попова наигрывали в стартовом составе, но в итоге его там не оказалось. Якобы, он обиделся, и уже во время матча сам не захотел выходить на замену.

– Стартовый состав никогда не известен заранее. Тренировки идут одна за другой, все меняется. Да и в матчах, обратите внимание, состав почти никогда не повторяется. Все это слухи. Разве кто-то из руководства "Спартака" говорил, что клуб намерен продать Попова?

– То есть у вас с Массимо нормальные отношения?

– Абсолютно. Тренируемся, общаемся. В воскресенье он играл с нами на тренировке, были в одной команде. (Филипп ПАПЕНКОВ)