Иван Соловьев: "Посоветую молодым игрокам не идти в "Зенит"

Полузащитник "Факела" Иван Соловьев, ранее выступавший в составе "Зенита", подчеркнул, что ради перехода в воронежский клуб ему пришлось пойти на многократное понижение зарплаты. По словам 23-летнего хавбека, молодым игрокам не стоит подписывать контракт с сине-бело-голубыми.

- Что посоветуете молодым игрокам, которых зовут в "Зенит"?

- Не идти туда. Лучше отказаться. Хотя там теперь новый тренер - Мирча Луческу. Он, вроде, доверяет молодежи. Но мне тоже говорили, что Спаллетти будет на меня рассчитывать. А видите, как все вышло?

- В интернете про вас по-прежнему часто пишут, что погнались за длинным рублем и теперь оказались в ФНЛ. Мол, поделом вам.

- Что ж, у нас много диванных экспертов, которые не знают, что на самом деле происходит. Такая у них работа - оскорблять всех в интернете, критиковать. Мне же остается думать о себе, стараться доказать, что я чего-то стою, концентрироваться на футболе.

- В "Факеле" сильно пришлось потерять в зарплате?

- Да. Что скрывать. Получаю теперь меньше.

- В разы?

- Да даже не в разы. В десятки раз. Но, поверьте, это не самое главное в жизни. Зато играю в футбол, а деньги тебя догонят, еще придут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)