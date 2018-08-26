Иван Пауревич: "Иванович признал, что в ворота "Зенита" был чистый пенальти"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич прокомментировал первый тайм матча пятого тура чемпионата России против "Зенита". Питерцы впереди со счетом 2:0. Игра проходит на стадионе "Нефтяник".

- Вышли не на 100 процентов сконцентрированы. Фортуна не на нашей стороне. Был чистый пенальти, даже Иванович сказал, - отметил Пауревич в эфире телеканала "Матч Премьер".

Хавбек "Уфы", скорее всего, имеет ввиду эпизод, который возник на 21 минуте при счете 0:2. Пауревич с рикошетом от ноги защитника чуть было не закатил мяч в нижний угол. А перед этим Луиш Нету в падении, похоже, задел мяч рукой в штрафной, прерывая прострел Живоглядова. Главный арбитр матча Николай Волошин из Смоленска проигнорировал эпизод.

"Уфа" – "Зенит": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 26 августа 2018 онлайн-трансляция