Иван Новосельцев: "Дзюба пригодился бы "Анжи"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев, принадлежащий "Зениту", сравнил свою ситуацию с ситуацией Артема Дзюбы.

– Дзюба еще совсем недавно был вашим братом по несчастью…

– Все-таки у него была другая ситуация. Дзюбе все равно давали играть. Где-то полную игру, где-то Манчини выпускал его на замену. Там была группа игроков, они играли не так часто как хотелось бы, но все-таки они играли. А мне шанса не дали вообще. А с Артемом так сложилось, что мы с "Ростова" шли все вместе, вместе. И в Тулу вместе. Теперь все удивляются, почему он в "Анжи" вместе со мной не перешел (смеется). Надо было его брать, он бы тут пригодился.

– Вместе с Дзюбой вы перешли в "Арсенал", но тоже получилось неудачно.

– Тут тоже все непросто… Я хотел перейти в другую команду, был вариант пойти в "Уфу" к Сергею Богдановичу. Но переход сорвался, по причинам со мной не связанным. С Семаком мы общались, он был готов меня взять и поработать. В итоге в "Уфе" я не оказался. (Александр Рогулев).

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