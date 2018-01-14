Источник: "Динамо" ведет переговоры с "Кельном" по покупке Рауша

"Динамо" ведет переговоры по приобретению защитника сборной России и "Кельна" Константина Рауша. Однако, как утверждает ТАСС, на данный момент с трансфером 27-летнего игрока есть определенные сложности.
Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково, в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии.
В 2015 году он получил паспорт РФ, в августе этого года он был впервые вызван в сборную России на товарищеский матч с "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой ФИФА.
В начале октября ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды - с Кореей (4:2), Ираном (1:1), Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).
Рауш выступает за "Кельн" с мая 2016 года и принял участие в 52 встречах команды. В октябре прошлого года он продлил контракт с немецким клубом до 2021 года.
DMF
Динамо удивляет этой зимой своей грамотной трансферной политикой... Продление Ташаева и Соу, работа по Маркову, Караваеву, Раушу... Если хоть пару игроков возьмут из озвученных, то хорошие шансы даже от зоны стыков оторваться, тем более, глядя на мертвые СКА, Тосно, Амкар.
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