Илья Максимов: "У Божовича самые сложные тренировки после Петржелы. У Кирьякова вообще ничего не было"

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов в интервью "СЭ" отметил, что на тренировках под руководством Миодрага Божовича складывается позитивная атмосфера. Вместе с тем, футболист назвал их самыми сложными в своей карьере после занятий Властимила Петржелы.

– Говорят, у Миодрага яркие веселые занятия и установки. Что-нибудь свеженькое от него расскажете?

– Да нет ничего особенного. Просто складывается позитивная атмосфера, тренировки интересные. Все работают с желанием, и отсюда результат. Боженька видит, что команда пашет, и награждает нас фартом, которого в том сезоне не хватало.

– Про сексуальный футбол Божович часто говорит?

– (Смеется.) Я не слышал. Вообще те, кто думает, что у Божовича легкие тренировки и сплошная веселуха, глубоко заблуждаются. Пожалуй, после Петржелы это самые сложные тренировки в моей карьере.

– У Кирьякова были примитивные?

– Там вообще ничего не было. Хватит об этом, не хочу. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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