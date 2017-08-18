11:47 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Все московские клубы для "Локомотива" раздражители, но "Спартак" выделяется"


Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что все московские клубы являются друг для друга раздражителями, однако красно-белые выделяются. Он также добавил, что железнодорожники внимательно относятся ко всем соперникам.

"Спартак", безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА, и сейчас на "Спартак", и на "Динамо" в будущем, – приводит ТАСС слова Геркуса. - Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители. Возможно, "Спартак" выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится завтра, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4490244

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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