Илья Геркус: "У арбитров тяжелая работа, но случаются вопиющие вещи"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что арбитрам нужно лучше готовиться к матчам премьер-лиги. Руководитель вспомнил матч 12-го тура против "Динамо" (3:0), посчитав, что в ворота соперника не поставили очевидный пенальти.

– Судейством в этом сезоне удовлетворены?

– Вопросы к арбитрам у нас иногда возникают, стараемся их задавать. Работа у них тяжелая, но случаются и вопиющие вещи, которые и нас затрагивают. Это грустно. Видимо, рефери нужно лучше готовиться, или необходимо просто больше судей. К слову, в матче с "Динамо" мне показалось, что в ворота соперника не назначили стопроцентный пенальти. (Сергей ЕГОРОВ)

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