Илья Геркус: "Сейчас посещать матчи "Локомотива" не так интересно. Мы работаем над этим"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, как клуб собирается увеличить посещаемость. Он отметил, что болельщики играют огромную роль в успехе команды.

– Вы уже некоторое время работаете в клубе. Какие основные проблемы видите в клубе, что планируете поменять, над чем работать?

– Проблема в том, что сейчас на трибунах не так много болельщиков, сколько могло быть. Мы бы хотели, чтобы "Локомотив" объединял больше людей, чем сейчас. Команде очень нужна поддержка.

– Из-за чего эта проблема с болельщиками, как думаете?

– Их целый комплекс. Посещение матчей сейчас не так интересно и комфортно, как могло быть. Мы над этим работаем. Игра не такая интересная, но это совместная работа.

– Какую группу болельщиков хотите привлечь на стадион и какие создать им условия, чтобы трибуны заполнялись?

– Все хотят провести время с удовольствием. Для команды тоже важны все группы болельщиков, но слышат футболисты, в основном, активную часть. Когда силы заканчиваются, ребятам нужно подпитываться энергией трибун. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)