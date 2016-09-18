Илья Геркус: "Будь я в тот момент в "Локомотиве", Жемалетдинов и Махатадзе не покинули бы клуб"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что он бы не допустил ухода нападающего Рифата Жемалетдинова и полузащитника Георгия Махатадзе. Оба футболиста минувшим летом перешли в "Рубин".

– Бюджет клуба? Конкретные цифры никому ничего не скажут, – сказал в эфире "Матч ТВ" Геркус. – Он ограничен, поскольку мы, как и большинство российских клубов, находимся под санкциями финансового fair play. Бюджет есть, мы постараемся точечно укрепляться и в дальнейшем.

Также мы будем работать таким образом с нашей академией, чтобы не терять своих воспитанников и вводить их в состав команды. Чтобы не было печальной ситуации, которая случилась летом. Имею ввиду уход Махатадзе и Жемалетдинов. Если бы я был в клубе в тот момент, этого, безусловно, не произошло бы. Рифата нам остро не хватает.