Илья Геркус: "Анчелотти отказался от предложения из Китая с зарплатой 25 миллионов евро в год. Вряд ли ему интересен чемпионат России"

Президент "Локомотива" Илья Геркус опроверг информацию о том, что Карло Анчелотти может возглавить команду. Он отметил, что итальянскому специалисту не будет интересно предложение из России.

- Встреча с Анчелотти была не связана с работой в "Локомотиве"?

- Мне кажется, что тренеру подобного масштаба вряд ли интересна работа в чемпионате России.

- Смотря в каком клубе и на какие деньги, смотря в каком возрасте.

- По моим данным, ему предлагали работу в Китае с зарплатой 25 миллионов евро в год, и он отказался. Как на этом фоне будет выглядеть "Локомотив" со своими возможностями? Конкурентно?, - сказал Геркус. (Отдел футбола)

Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в "СЭ"

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