Игорь Шалимов: "У ЦСКА мощная команда, обладающая сильным характером"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что на сегодняшний день у краснодарцев боевой состав. Специалист также добавил, что армейцы обладают сильным характером.

– Мы о результате до игры не думаем и не говорим, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Мы готовимся к матчу, а результат зависит от того, как мы будем правильно действовать.

Потери "Краснодара"? Наши потери все неприятные, но о них не буду говорить. На сегодняшний день наш состав – боевой.

Травмы ЦСКА? Понятно у них не хватает игроков, но это ничего не значит, у них также боевой состав. У них команда мощная и хорошая, которая обладает сильным характером.

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА