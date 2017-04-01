Игорь Шалимов: "Смолов может выйти в "старте" "Краснодара" на матч с "Ростовом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что нападающий Федор Смолов может выйти на поле с первых минут, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Форвард восстанавливался после травмы, которую получил 5 марта во встрече со "Спартаком" (2:2).

– Смолов готов играть?

– Да, можно ожидать его в "старте".

– На тренировке у него много брака было, не попадал в ворота. Как относитесь к этому?

– Ну, бывает. Надо ему было успокоиться, бить не на силу после двух-трех ударов. Бить на технику, забить гол. В целом такие моменты бывают, главное, чтобы они долго не длились.

– В каком состоянии прибыли сборники?

– Сборники, как обычно, вернулись в не очень хорошем состоянии из-за перелетов, игр. У кого-то матчи были товарищескими, у кого-то – официальными. Те, кто играл, – это одна проблема, те, кто не играл, – другая проблема. Многие не тренировались по 3 - 4 дня. В матчах были нагрузки, запасные их не получали. Разное у всех состояние, но нам удалось привести его в общую форму.