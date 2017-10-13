Игорь Ледяхов: "Рано утверждать, что "Спартак" ожил"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" отметил, что москвичи набирают кондиции. По его мнению, красно-белые играют в этом сезоне с большими перепадами.

- После уверенной победы "Спартака" над "Уралом" Александр Мостовой удивился: "Как можно анализировать игру красно-белых по такому матчу"? Вы пока тоже не готовы сказать, что команда Карреры оживает?

- Если "Спартак" хочет претендовать на высокие места, то по идее пора уже оживать. Красно-белые набирают кондиции.

- И когда наберут? На носу все-таки уже 13-й тур…

- Давайте подождем. Когда команда выиграет три-четыре матча подряд, тогда о чем-то можно будет говорить. Исчерпывающие выводы по встрече с "Уралом" действительно делать преждевременно. "Спартак" играет в этом сезоне с большими перепадами. Может победить, но может и провалиться. В общем, рано утверждать, что "Спартак" ожил.

- Одни говорили, что "Спартак" откровенно отскочил в матче с "Ливерпулем", другие хвалили москвичей за результат, сетуя на потерю ключевых исполнителей – Промеса, Глушакова, Зе Луиша, Комбарова. Вы на чьей стороне?

- Я бы отдал должное команде. "Спартак" играл без ведущих футболистов. И на фоне таких потерь в поединке с "Ливерпулем" красно-белые выглядели весьма неплохо. Первыми забили. Потом, конечно, можно говорить о спасениях вратарей. Но тем не менее москвичи, считаю, смотрелись достойно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Игоря Ледяхова