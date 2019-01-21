Игорь Гамула: "Чувствовал, что Ионов не реализует 11-метровый"

Известный тренер Игорь Гамула признался в том, что не верил в полузащитника "Ростова" Алексея Ионова, который не реализовал пенальти в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" со "Спартаком" (1:2).

– Максименко – герой матча?

– Ионов неуверенно пробил. Я даже чувствовал, что Алексей не реализует 11-метровый.

– Почему?

– Я его как-то в этом матче даже не узнал. Растворился на поле. Ионов всегда нацелен на борьбу, всегда открывается. А тут пробил неудачно, слабо… Максименко мяч взял намертво. И Бог наказал "Ростов" за упущенный шанс. (Виталий Айрапетов)