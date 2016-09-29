22:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Денисов: "Приходил в "Локомотив" с мечтой играть в Лиге чемпионов"

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Полузащитник Игорь Денисов заявил, что чувствует себя в "Локомотиве", как дома. 32-летний хавбек перешел в "Локо" в августе на правах аренды из "Динамо".

– Хочу сказать спасибо руководству, тренерскому штабу, медицинскому и ребятам, что так приняли меня: я чувствую себя, как дома, – приводит ТАСС слова Денисова. - Я приходил с мечтой играть в Лиге чемпионов, но сейчас у нас черная полоса. Мы постараемся ее исправить. Я в свою очередь буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3665003

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igorvasilevich

Ну сказочник в Лиги чемпионов - поедешь ты с локомотивом к сожаление обратно в фнл.

22:26

баламошка

Игорь Денисов: "Приходил в "Локомотив" с мечтой получать большую зарплату. Хорошо, что теперь здесь командует свой в доску бомж".

22:23

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