Игорь Денисов: "Приходил в "Локомотив" с мечтой играть в Лиге чемпионов"

Полузащитник Игорь Денисов заявил, что чувствует себя в "Локомотиве", как дома. 32-летний хавбек перешел в "Локо" в августе на правах аренды из "Динамо".
– Хочу сказать спасибо руководству, тренерскому штабу, медицинскому и ребятам, что так приняли меня: я чувствую себя, как дома, – приводит ТАСС слова Денисова. - Я приходил с мечтой играть в Лиге чемпионов, но сейчас у нас черная полоса. Мы постараемся ее исправить. Я в свою очередь буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде.
igorvasilevich
Ну сказочник в Лиги чемпионов - поедешь ты с локомотивом к сожаление обратно в фнл.
22:26
баламошка
Игорь Денисов: "Приходил в "Локомотив" с мечтой получать большую зарплату. Хорошо, что теперь здесь командует свой в доску бомж".
22:23