Игорь Денисов: "Приходил в "Локомотив" с мечтой играть в Лиге чемпионов"

Полузащитник Игорь Денисов заявил, что чувствует себя в "Локомотиве", как дома. 32-летний хавбек перешел в "Локо" в августе на правах аренды из "Динамо".

– Хочу сказать спасибо руководству, тренерскому штабу, медицинскому и ребятам, что так приняли меня: я чувствую себя, как дома, – приводит ТАСС слова Денисова. - Я приходил с мечтой играть в Лиге чемпионов, но сейчас у нас черная полоса. Мы постараемся ее исправить. Я в свою очередь буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде.