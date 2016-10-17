Игорь Чугайнов: "Локомотив" может победить ЦСКА"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов считает, что железнодорожники могут добиться победы в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА. По его словам, армейцы не так сильны в атаке и могут устать после встречи Лиги чемпионов.

– Помню, "Кубань" уволила Гончаренко, и никто потом ни с кого не спросил. А здесь, возможно, руководство "Локомотива" возьмет паузу в вопросе главного тренера до зимы. И эту позицию можно понять. ЦСКА – серьезный соперник, хотя в матче с "Уфой" выглядел скучновато. Не забывайте, что армейцы играют еще и в Лиге чемпионов. Подустанут. Так что у железнодорожников есть хорошие шансы набрать очки в дерби.

– Могут даже победить?

– А почему нет? Это футбол.

– Тем более, что и ЦСКА испытывает серьезные проблемы в атаке.

– Совершенно верно. Поэтому "Локо" и может добиться положительного результата. (Виталий АЙРАПЕТОВ)