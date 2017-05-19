Игорь Чугайнов: "Давайте смотреть правде в глаза – сезон для спартаковцев закончился в матче с "Тереком"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов подчеркнул в интервью "СЭ", что в 29-м туре премьер-лиги сенсаций не произошло. Он отметил, что "Арсенал" будет иметь шансы в предстоящей игре со "Спартаком", так как у москвичей уже нет мотивации.

– Главная неожиданность тура?

– Обошлось без сенсаций. "Спартак" при переполненных трибунах готовился праздновать чемпионство, поэтому футболисты ответственно отнеслись к игре и шансов "Тереку" не оставили. ЦСКА и "Зенит", которые бьются за место в Лиге чемпионов, осечек не допустили. В нижней части таблицы тоже все закономерно. Разве что за "Оренбург" обидно. Забить "Уфе" на 90-й и не удержать победу… Эта ничья может стоить клубу места в премьер-лиге.

– Теперь надо побеждать "Ростов".

– Сложнейшая задача! Бердыев с маститыми командами закрываться умеет. А уж с теми, кто уступает в классе, тем более. Учитывая, что "Ростову" для попадания в Лигу Европы нужна ничья, победа "Оренбурга" будет сродни чуду.

– Можно и без него обойтись – если "Арсенал" не одолеет "Спартак".

– Давайте смотреть правде в глаза – сезон для спартаковцев закончился в матче с "Тереком". Получили чемпионский кубок, погуляли на славу. Ну и какая у них в Туле мотивация? Парни мыслями уже в отпуске. В этом шанс для "Арсенала". Хотя мои симпатии на стороне "Оренбурга". (Александр КРУЖКОВ)

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