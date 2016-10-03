Игорь Черевченко: "Чувствовал, что любой неудачный матч может закончиться отставкой"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко в интервью "СЭ" подчеркнул, что у него было ощущение, что в любой момент его карьера в клубе может закончиться. Черевченко добровольно ушел со своего поста 8 августа после матча 2-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2).

– Вам поставили в ходе разговора задачу?

– Нет. Получается, входили в сезон без нее. С другой стороны, принимаю и такое видение: зачем озвучивать цели, если все понимают, что "Локомотив" – один из топ-клубов и они самые высокие? Речь скорее об ощущениях – понимал, что в любой момент моя карьера в клубе могла закончиться. И то, что появлялось в прессе – мол, посмотрим до зимы на работу Черевченко, и от этого будем отталкиваться, – тоже некрасиво по отношению ко мне.

– Чувствовали, что любой неудачный матч может закончиться отставкой?

– Да. (Сергей ЕГОРОВ)