Игорь Акинфеев: "Роналду или Месси? Да мне все равно"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" высказался на тему соперничества Криштиану Роналду и Лионеля Месси​ за звание лучшего футболиста мира.

– Вы упомянули Роналду и Месси. Если говорить о футбольном величии, кто из них? Или кто-то третий?

– Да мне по большому счету все равно – я не думаю с позиции каких-то оценок. Просто вижу, что люди играют в футбол, и играют на высочайшем уровне всю жизнь. У каждого человека своя судьба и свое время. В том веке были Диего Марадона и Мишель Платини, ну, может, еще пара футболистов. Сейчас – Роналду и Месси. Нормальная история.

- Есть люди, которые склонны считать Месси неудачником. Гениальный игрок, который ни разу в своей карьере не выиграл чемпионат мира.

– Роналду тоже не выигрывал чемпионат мира. Дело-то не в этом. Я думаю, что Месси в полном порядке. Его карьера, его игра заставляет многих, наверное, раздражаться.

- Это свойство любой яркой карьеры.

​– Помню случай, когда Месси в каждом матче забивал, забивал, забивал, а потом не забил пенальти. В Испании, знаю, на него все обрушились, словно в карьере только и было, что этот незабитый пенальти. Но ведь он счастливый человек, если вызывает у болельщиков такие эмоции.