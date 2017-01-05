Игорь Акинфеев: "По-английски практически все понимаю, но сказать могу процентов 30"

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не достаточно хорошо владеет английским языком, но готов к общению с иностранцами. 30-летний россиянин также отметил, что футболисты крайне мало общаются с кем0либо во время поездок на гостевые матчи в еврокубках.

– По-английски я практически все понимаю, но сказать могу, наверное, процентов тридцать из того, что хотел бы, – цитирует ok-magazine.ru Акинфеева. – Если нужно будет – заговорю. Никогда не было такого, чтобы я чего-то не смог.

– Разве спортсменам в зарубежных поездках это не обязательно?

– Нет, с другими футболистами мы по большому счету не общаемся. У нас же как: нас в аэропорту в автобус посадили, мы из окошка посмотрели, в отель заехали, потренировались, на следующий день сыграли, сели в автобус, снова в окошко посмотрели, приехали в аэропорт – и домой. Мы особо не путешествуем. Это так, флажки поставить, мол, здесь был, там был. Контурная карта будет полностью забита флажками.