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Игорь Акинфеев: "Лучший вратарь мира? Следующий вопрос"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что отбитый пенальти в матче чемпионата России-2003 против "Крыльев Советов" (2:0) всегда будет занимать особенное место в его карьере. Голкипер в 17 лет проводил дебютный матч в российской премьер-лиге и отразил удар хавбека сборной России Андрея Каряки. На вопрос по поводу лучшего вратаря мира Акинфеев отвечать отказался.

- Все пенальти, которые я отбил, памятные, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Но Самара всегда будет стоять особняком. Я стоял на одной ступеньке, удачно провел игру и перешел на другую. Тогда тренерский штаб и вообще все поверили в меня еще больше. 

- Лучший вратарь мира?

- Следующий вопрос.

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/max/blog/?item=381319

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