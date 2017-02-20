Игорь Акинфеев: "Лучший вратарь мира? Следующий вопрос"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что отбитый пенальти в матче чемпионата России-2003 против "Крыльев Советов" (2:0) всегда будет занимать особенное место в его карьере. Голкипер в 17 лет проводил дебютный матч в российской премьер-лиге и отразил удар хавбека сборной России Андрея Каряки. На вопрос по поводу лучшего вратаря мира Акинфеев отвечать отказался.

- Все пенальти, которые я отбил, памятные, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Но Самара всегда будет стоять особняком. Я стоял на одной ступеньке, удачно провел игру и перешел на другую. Тогда тренерский штаб и вообще все поверили в меня еще больше.

- Лучший вратарь мира?

- Следующий вопрос.