Игорь Акинфеев: "Есть конкретная задача на четыре года - отдать ЦСКА максимум сил. А там будет видно"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, что не знает, чем займется после завершения карьеры. Он добавил, что у него сейчас есть конкретная задача на четыре года - отдать максимум сил родному клубу.

- Что думаете о своей карьере в ЦСКА, и чего еще хотите добиться с клубом?

- Я прожил здесь практически всю жизнь, сейчас подписал новый договор. Всегда говорил, что ЦСКА мой дом, команда, которая останется в моей душе и сердце. Руководители клуба в свое время поддержали меня, помогли встать на ноги. Всегда буду им благодарен. Такие моменты не забудутся.

Считаю, когда предан клубу, судьба, Господь Бог помогают тебе, платят той же монетой. И у меня никогда не было ни капли сожаления, уныния. ЦСКА для меня - топ-клуб, здесь я просто счастлив.

- Можете представить момент, когда закончите играть?

- Конечно. Но, надеюсь, еще немножко помучаю болельщиков, руководителей клуба своей игрой. И сам себя, конечно. Глобальных планов нет. Глупо загадывать на 5-10 лет вперед. Когда будет подходить конец карьеры, начну думать, в какую сферу пойти.

Сейчас не мечтаю стать тренером и выигрывать со всеми командами подряд или, например, заниматься бизнесом. Есть конкретная задача на четыре года - отдать максимум сил родному клубу. А там будет видно.

Матч "Реал" - ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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