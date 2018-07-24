Хердур Магнуссон: "Горжусь, что ЦСКА понадобился именно я"

Новичок ЦСКА исландский защитник Хердур Магнуссон рассказал о причинах перехода. Ранее он выступал за английский "Бристоль Сити".

- Честно говоря, я горд этим этапом своей карьеры. Я перешел в большой клуб, за который выступали настоящие легенды российского футбола. Для меня большая честь и ответственность – постараться их заменить. Для меня это был очевидный выбор. Рад, что присоединился к ЦСКА – одному из крупнейших клубов России с большой историей, - цитируют футболиста "Известия". - Горжусь, что ЦСКА понадобился именно я. В день, когда меня пригласили в армейский коллектив, я был неимоверно счастлив. У нас очень хорошая команда, и я надеюсь, что в предстоящем сезоне нам удастся выиграть золото РПЛ. Понтус Вернблум? Знаю этого футболиста. Он покинул ЦСКА незадолго до моего прихода. Мы не знакомы лично, но я знаю его как отличного игрока.

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