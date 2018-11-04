Хавбек "Урала" Димитров: "Спартак" очень силен. Он будет бороться за чемпионство

Полузащитник "Урала" Николай Димитров после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1) заявил, что не может назвать свой гол в ворота красно-белых со штрафного лучшим в карьере.

– Расскажите, как забивали.

– Я находился недалеко от ворот, и была и была возможность пробить. Я попробовал. Хорошо, что получилось.

– Это ваш самый красивый гол в карьере со штрафного?

– Не могу сказать. Я еще забивал со штрафных такие же.

– У Максименко были шансы его вытащить?

– Я не видел его во время исполнения. Сложно сказать.

– Уже скачали видео этого гола себе на телефон?

– Моя жена отправила мне его на телефон. Посмотрел несколько повторов.

– После того, как "Урал" пропустил, "Спартак" придавил вашу команду к воротам. Но после этого "Урал" снова пошел вперед. Почему сразу нельзя было так играть сначала первого тайма?

– "Спартак" очень силен, пусть даже у него сейчас есть какие-то проблемы. Все равно красно-белые будут бороться за чемпионство. (Елена Григорьевская)