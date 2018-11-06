Григорий Иванов: "За Парфенова потребуем у "Спартака" больше 3 миллионов евро"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "Известиям" заявил, что клуб потребовал бы у "Спартака" за главного тренера Дмитрия Парфенова более трех миллионов евро.

– По слухам, "Арсенал" требует у "Спартака" за Кононова 3 миллиона евро. За сколько вы отдали бы Парфенова красно-белым?

– Да что это за сумма такая? Нам мало 3 миллионов евро, мы больше потребуем (смеется). Ну а если серьезно, мы хотим, чтобы Парфенов работал у нас. У меня с ним был разговор, что мы всегда можем его отпустить, если будет классное предложение. Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас. Поэтому мы хотим работать с Димой. Жаль, что из-за низкой реализации мы неудачно начали сезон. Если бы забили всё, что было, сейчас имели бы не 16 очков, а за 20. А это уже зона еврокубков.