03:37 | Футбол — РПЛ

Григорий Иванов: "За Парфенова потребуем у "Спартака" больше 3 миллионов евро"

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Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "Известиям" заявил, что клуб потребовал бы у "Спартака" за главного тренера Дмитрия Парфенова более трех миллионов евро.

По слухам, "Арсенал" требует у "Спартака" за Кононова 3 миллиона евро. За сколько вы отдали бы Парфенова красно-белым?

– Да что это за сумма такая? Нам мало 3 миллионов евро, мы больше потребуем (смеется). Ну а если серьезно, мы хотим, чтобы Парфенов работал у нас. У меня с ним был разговор, что мы всегда можем его отпустить, если будет классное предложение. Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас. Поэтому мы хотим работать с Димой. Жаль, что из-за низкой реализации мы неудачно начали сезон. Если бы забили всё, что было, сейчас имели бы не 16 очков, а за 20. А это уже зона еврокубков.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/808595/aleksei-fomin/grigorii-ivanov-za-parfenova-potrebuem-u-spartaka-bolshe-eu3-mln

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