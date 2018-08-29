Григорий Иванов: "Нашим молодым ребятам будет полезно поиграть с таким мастером, как Погребняк"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему было принято решение подписать контракт с нападающим Павлом Погребняком.

– Почему решили пригласить Погребняка?

– Нам нужен нападающий. Павел – опытный форвард. Мы посчитали, что он нам поможет. Думаю, нашим молодым ребятам также будет полезно поиграть рядом с таким мастером.

– Не смущало, что Павел только в октябре-ноябре вернется на поле?

– Конечно, мы все учитывали, знали про его травму. Но тренерский штаб в нем заинтересован. Очень довольны, что он у нас.

– Срок контракта?

– Заключили на сезон. Не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы. Если его все будет устраивать, а нас устроит его игра, думаю, продлим соглашение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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