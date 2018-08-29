Григорий Иванов: "Нашим молодым ребятам будет полезно поиграть с таким мастером, как Погребняк"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему было принято решение подписать контракт с нападающим Павлом Погребняком.
– Почему решили пригласить Погребняка?
– Нам нужен нападающий. Павел – опытный форвард. Мы посчитали, что он нам поможет. Думаю, нашим молодым ребятам также будет полезно поиграть рядом с таким мастером.
– Не смущало, что Павел только в октябре-ноябре вернется на поле?
– Конечно, мы все учитывали, знали про его травму. Но тренерский штаб в нем заинтересован. Очень довольны, что он у нас.
– Срок контракта?
– Заключили на сезон. Не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы. Если его все будет устраивать, а нас устроит его игра, думаю, продлим соглашение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/grigoriy-ivanov-pogrebnyaka-nazyvayut-derevyannym-v-dzyubu-tozhe-nikto-ne-veril-1451141/